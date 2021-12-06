Коронавирус в Литве: 465 новых случаев и 15 смертей

Среди умерших 12 человек были не привиты или привиты не полностью.
За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 229 человек, полную схему вакцинации завершил 2301 житель.
В больницах сейчас проходят лечение 1344 пациента с COVID-19 - на 70 больше, чем сутками ранее, 129 из них находятся в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 3,2 тыс. молекулярных (ПЦР) и 572 антигенных теста на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей несколько снизился и составил 853,1 случая. Доля положительных тестов за семь дней выросла и составила 11%.
С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились 480 тыс. человек, скончались - 6,9 тысячи.
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