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За минувшие сутки в Литве было выявлено 465 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 15 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 465 новых случаев и 15 смертей
© Vidmantas Balkūnas

Среди умерших 12 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 229 человек, полную схему вакцинации завершил 2301 житель.

В больницах сейчас проходят лечение 1344 пациента с COVID-19 - на 70 больше, чем сутками ранее, 129 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 3,2 тыс. молекулярных (ПЦР) и 572 антигенных теста на коронавирус.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей несколько снизился и составил 853,1 случая. Доля положительных тестов за семь дней выросла и составила 11%.

С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились 480 тыс. человек, скончались - 6,9 тысячи.

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