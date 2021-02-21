Заболеваемость коронавирусом на 100 тысяч жителей за последние 14 дней - 242,7 случая.
Всего с начала пандемии в Литве COVID-19 заболели 194 051 человек.
В настоящее время болеют 7 979 человек.
В общей сложности от коронавируса в Литве умер 3 171 человек. 6 162 случая смерти прямо или косвенно связаны с этим инфекционным заболеванием.
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