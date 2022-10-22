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За последние сутки в Литве зарегистрировано 460 новых случаев заражения коронавирусом, сообщaет Департамент статистики.
Из новых случаев 102 были первичным.
Коронавирус за последние сутки унес жизни четырех человек.
Всего за время пандемии коронавирусом в Литве заболел 1 265 081 человек.
Болезнь унесла жизни 9376 человек.
Уровень первичного заражения за 14 дней снизился до 287,6 случаев на 100 000 человек.
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