Из новых случаев 102 были первичным.

Коронавирус за последние сутки унес жизни четырех человек.

Всего за время пандемии коронавирусом в Литве заболел 1 265 081 человек.

Болезнь унесла жизни 9376 человек.

Уровень первичного заражения за 14 дней снизился до 287,6 случаев на 100 000 человек.