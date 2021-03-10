Коронавирус в Литве: 460 новых случаев, скончались 8 человек

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За минувшие сутки в Литве подтверждено 460 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 8 человек, сообщил в среду Департамент статистики.
За минувшие сутки было проведено 7219 молекулярных тестов (ПЦР) на коронавирус, 596 антигенных теста на COVID-19.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 231,4 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6,1%.
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