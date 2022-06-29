Коронавирус в Литве: 460 новых случаев и одна смерть

Впервые заразились 378 человек, повторно - 82, заразившихся в третий раз не было выявлено.
В больницах на лечении от COVID-19 находится 66 человек, из них в реанимации - двое.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос и составил 122,8 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней также выросла до 31%.
Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.
Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразились более 1 млн человек.
В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Литву услышали: лидеры стран НАТО утвердили решение о бригадах на восточном фланге Альянса Россия названа угрозой для блока
Лидеры стран НАТО в Мадриде в среду подтвердили свои...
Грибаускайте в интервью CNBC высказалась по калининградскому транзиту: Путин пугает Литву, но мы не боимся
Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью...
С июля – перемены в Службе занятости: меняются выплаты и правила
С июля 2022 года в Литве начинается реформа системы...
Спецэфир Delfi о саммите НАТО: включение из Мадрида и обсуждение с Федором Крашенинниковым
Турция согласилась поддержать вступление Швеции и...
Самый богатый из руководителей Литвы - президент Науседа
Самый богатый из членов руководства Литвы - президент...