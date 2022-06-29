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За минувшие сутки в Литве было выявлено 460 новых случаев заражения COVID-19, зафиксирована одна смерть, показывают обнародованные в среду данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 460 новых случаев и одна смерть
© Vidmantas Balkūnas

Впервые заразились 378 человек, повторно - 82, заразившихся в третий раз не было выявлено.

В больницах на лечении от COVID-19 находится 66 человек, из них в реанимации - двое.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос и составил 122,8 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней также выросла до 31%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

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Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразились более 1 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.

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