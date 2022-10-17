aA
За минувшие сутки в Литве выявлено 46 новых случаев заражения COVID-19, умерло два человека, показывают обнародованные в понедельник данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 46 новых случаев и две смерти
© Reuters / Scanpix

Впервые заразились 43 человека, повторно - 3.

В больницах проходят лечение 160 пациентов с COVID-19, из них 13 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 359,1 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 30%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 70% жителей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Профессор Чаплинскас поднял неудобные вопросы об управлении пандемией: в COVID-паспорте не было необходимости

Карантин, введенный из-за пандемии COVID-19, и последующее...

Требование к работникам сдать тест на коронавирус не противоречило Конституции Литвы

Требование проверки сотрудников на заразные...

TOP новостей

В Вильнюсе и Каунасе начинается отопительный сезон

В Вильнюсе и Каунасе начинается отопительный сезон.

Чашка кофе за год подорожала в Литве больше, чем в других странах ЕС

Начало дня с чашки горячего кофе может стать настоящей...

После теплого начала недели придет похолодание

В понедельник погоду в Литве обусловит антициклон....

Страны Балтии призывают создать спецтрибунал для России "организаторы кровавой агрессии не должны уйти от ответственности"

Основной задачей специального трибунала стало бы...

Опрос: лучше всего респонденты оценивают министра обороны Литвы

Данные новейшего опроса общественного мнения показали,...