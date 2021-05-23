Коронавирус в Литве: 459 новых случаев, скончались 11 человек

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За минувшие сутки в стране было выявлено 459 новых случаев COVID-19, 11 человек скончались, сообщил в воскресенье Департамент статистики.
В стране было проведено 7178 молекулярных (ПЦР) и 2540 антигенных тестов на коронавирус.
Количество новых заболеваний за последние 14 дней на 100 тысяч жителей достигает 464,7 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 4,1 процента.
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