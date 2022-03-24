Коронавирус в Литве: 4580 новых случаев и 15 смертей

Из выявленных за минувшие сутки 3 723 случая были первичным заражениями, 849 – вторичными и 8 пациентов заразились в третий раз.
В больницах на лечении от COVID-19 находится 1271 человек, на тридцать меньше, чем сутками ранее, из них 62 – в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 1968 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 43,2%.
Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.
В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,7% жителей.
Один скончавшийся от коронавируса за последние сутки относился к возрастной группе 30-39 лет, он был привит, еще одни скончавшийся был в возрастной группе 50-59 лет, он не был вакцинирован. Остальные относились к возрастной группе старше 60 лет, полностью привитыми из них были семь человек.
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