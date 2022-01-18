aA
За минувшие сутки в Литве было выявлено 4559 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 11 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 4559 новых случаев и 11 смертей
© DELFI / Andrius Ufartas

10 скончавшихся были не привиты или привиты частично.

За минувшие сутки 749 человек были привиты первой дозой вакцины, всего за сутки привито 9372 человека.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1066 человек, 91 из них – в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 17 800 молекулярных (ПЦР) и 6600 антигенных тестов на коронавирус.

Статьи по теме:
Коронавирус в мире: безработица и нехватка работников, новые правила в Китае и штрафы для пожилых греков
В Литве в силу вступили новые правила управления COVID-19: что меняется  (14)

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 1743,9 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 21,4%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело почти 575 400 человек, от этой болезни скончался 7681 человек.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Нужен ли Литве третий карантин? Есть мнение, что вреда будет больше, чем пользы (33)

Поскольку эпидемиологическая ситуация в Литве...

TOP новостей

Сейм Литвы узаконил буквы x, w и q в документах удостоверения личности (11)

Во вторник Сейм Литвы принял закон, предусматривающий...

В Литве вступили в силу новые правила управления пандемией, остались исключения (5)

17 января в Литве в силу вступило немало новых правил...

"Никуда не уезжал": Назарбаев впервые выступил с обращением к нации после протестов (6)

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев...

До 2030 г. Вильнюс планирует отказаться от газового отопления (19)

Через 8 лет в столице Литвы для отопления планируют...

Премьер-министр Литвы: распространение "омикрон" в Литве не столь стремительно, как в других странах (2)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...