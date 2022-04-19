Коронавирус в Литве: 453 новых случая и 3 смерти

За сутки впервые коронавирусом заболело 380 человек, во второй раз - 73 человека.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 700 человек - на несколько десятков больше, чем сутками ранее, из них 44 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 589,6 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней снизилась до 21,5%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,8% жителей.

Все умершие от COVID-19 были старше 80 лет. Полностью привит был один из них.