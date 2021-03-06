Коронавирус в Литве: 450 новых случаев, 10 человек скончались

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 242,8 случая. В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 201 799 случая COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 188 103 человека, декларированы 143 793 выздоровевший.

Статистически в настоящее время больны 6582 человек, декларированное число больных составляет 50 892.

Статистически заболевший - это лицо, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока человек считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не более активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончался 3321 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связана 6661 смерть.

За минувшие сутки было проведено 7412 молекулярных теста (ПЦР) на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 2 129 635.

Кроме того, за сутки проведено 814 антигенных тестов. В целом их выполнено 36 737.

Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6%.

За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 8310 человек, привитых второй дозой – 4369.

В целом первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 209 199 человека, обеими дозами – 85 373 человека.