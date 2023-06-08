Коронавирус в Литве: 45 новых случаев, летальные исходы не зафиксированы

Сейчас болеют 971 человек. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 687 человек.
Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 320 819. За прошлые сутки госпитализировано 5 пациентов. В больницах занято 47 коек для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 3 пациента.
Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 22,5. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 40.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве критикуют предложение по подсчету отпускных: у работника хотят забрать последние евро
Лето в Литве еще только началось, но уже сейчас начнем...
Эфир Delfi c Михаилом Подоляком: Каховская ГЭС, реакция ООН, наступление и оружие
После выпуска новостей — разговор с советником главы...
Вильнюсцы снова в ужасе: упраздняют одну полосу на въезде на оживленное кольцо
Перемены на столичной улице Т.Нарбуто продолжаются, а...
Правительство одобрило новый порядок: техосмотр сможет упразднить не только полиция
В среду правительство Литвы одобрило поправки к...
Глава МВД об антиконституционных миграционных мерах: они были необходимы, не вижу оснований для своей ответственности
По мнению министра внутренних дел Агне Билотайте ,...