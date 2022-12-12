Впервые раз этим заболеванием заразились 40 человек, во второй — пять.
В больницах на лечении находится 163 пациента с COVID-19, из них десять - в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 203,5 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 18,5%.
В начале февраля этого года за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.
В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 70% жителей.
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