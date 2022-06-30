Коронавирус в Литве: 446 новых случаев и ни одной смерти

Впервые заразились 378 человек, повторно - 71, заразившихся в третий раз не было.

В больницах на лечении от COVID-19 находится 71 человек, из них в реанимации - четверо.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. составил 130,7 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней также выросла до 32,2%

В начале февраля за сутки фиксировалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.