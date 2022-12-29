aA
За минувшие сутки в Литве выявлено 443 новых случая заболевания COVID-19, зафиксированы три смерти, свидетельствуют данные, опубликованные Департаментом статистики в четверг.
Коронавирус в Литве: 443 новых случая, три летальных исхода
© DELFI / Andrius Ufartas

Один из умерших принадлежал к возрастной группе 20-29 лет и не был вакцинирован.

Впервые раз этим заболеванием заразились 352 человека, во второй раз — 108, в третий - 10 человек.

В больницах на лечении находится 167 пациентов с COVID-19, из них девять - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 172,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 15,2%.

Статьи по теме:
Китай открывает закрытые из-за ковида границы в обе стороны — китайцы активно раскупают авиабилеты
Правительство выплатит близким скончавшихся от COVID-19 медработников около 275 000 евро

В начале февраля этого года за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,7% жителей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Гендиректор ВОЗ допустил окончание пандемии COVID-19 в 2023 году

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения...

TOP новостей

Цены на продукты в Литве огромные: как изменились привычки жителей

За год корзина самых дешевых продуктов подорожала на...

На Новый год жители Литвы не жалеют и 600 евро

Жители Литвы на Новый год ищут не дешевые развлечения....

Новейший прогноз синоптиков: обильные осадки и необычное потепление  возможно, температура установит рекорд

В четверг днем Литва останется в зоне действия...

Важная информация: когда за медицинские услуги придется платить и застрахованным жителям Литвы

Жители Литвы часто интересуются у специалистов...

В июле в Вильнюсе состоится саммит НАТО, жителям рекомендуют покинуть столицу

В следующем году в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Для...