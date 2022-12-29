Коронавирус в Литве: 443 новых случая, три летальных исхода

Один из умерших принадлежал к возрастной группе 20-29 лет и не был вакцинирован.

Впервые раз этим заболеванием заразились 352 человека, во второй раз — 108, в третий - 10 человек.

В больницах на лечении находится 167 пациентов с COVID-19, из них девять - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 172,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 15,2%.

В начале февраля этого года за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,7% жителей.