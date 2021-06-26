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За минувшие сутки в стране были выявлены 44 новых случая коронавируса, летальных исходов не зафиксировано, сообщил в субботу Департамент статистики.
Žmonės plūsta skiepytis
Žmonės plūsta skiepytis
© DELFI / Josvydas Elinskas

Сейчас в Литве 1014 человек больны коронавирусом, за минувшие сутки привиты 28 439 человек.

27 316 человек находятся в изоляции.

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