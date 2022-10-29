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За минувшие сутки в Литве выявлено 437 новых случаев заражения COVID-19 и одна смерть, свидетельствуют обнародованные в субботу данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 437 новых случаев, зафиксирован один летальный исход
© DELFI / Josvydas Elinskas

Всего с начала пандемии от коронавируса скончались 9390 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 человек составил 228,4 случаев.

Всего коронавирусом хотя бы один раз болели 1 267 973 человека.

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