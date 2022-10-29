Коронавирус в Литве: 437 новых случаев, зафиксирован один летальный исход

Всего с начала пандемии от коронавируса скончались 9390 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 человек составил 228,4 случаев.

Всего коронавирусом хотя бы один раз болели 1 267 973 человека.