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За минувшие сутки в Литве выявлено 434 новых случая заболевания COVID-19, смертей от коронавируса не фиксировалось, свидетельствуют данные, опубликованные Департаментом статистики в пятницу.
Sukurta kramtomoji guma nuo koronaviruso. Asociatyvi nuotr.
Sukurta kramtomoji guma nuo koronaviruso. Asociatyvi nuotr.
© Shutterstock

Впервые раз этим заболеванием заразились 311 человек, во второй — 116, в третий -7.

В больницах на лечении находится 174 пациента с COVID-19, из них десять - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 196,7 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 18,8%.

В начале февраля этого года за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 70% жителей.

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