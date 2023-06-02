Коронавирус в Литве: 43 новых случая, без летальных исходов

С начала пандемии от COVID-19 скончалось 9684 человека.
С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 320 581. В данное время болеют 1113 человек, в больницах заняты 43 койки для больных коронавирусом. За последние сутки в стационар переведено 8 пациентов. В отделении реанимации и интенсивной терапии лечится 1 человек.
Как сообщает Госагентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 26,1.
Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 47.
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