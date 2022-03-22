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За минувшие сутки в Литве было выявлено 4 тыс. 299 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 11 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 4299 новых случаев, 11 смертей
© AFP / Scanpix

Из выявленных за минувшие сутки заболевших 3 тыс. 620 случаев были первичным заражениями, 676 – вторичными и три пациента заразились в третий раз.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1325 человек, на несколько десятков меньше, чем сутками ранее, из них 64 – в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели хотя бы один раз 997,7 тыс. человек, от этой болезни умерло 8,7 тыс. человек.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 2095,1 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 45,1%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,7% жителей.

Все 11 скончавшихся от коронавируса за последние сутки были старше 70 лет, полностью привитыми из них были четыре человека.

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