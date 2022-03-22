Коронавирус в Литве: 4299 новых случаев, 11 смертей

Из выявленных за минувшие сутки заболевших 3 тыс. 620 случаев были первичным заражениями, 676 – вторичными и три пациента заразились в третий раз.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1325 человек, на несколько десятков меньше, чем сутками ранее, из них 64 – в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели хотя бы один раз 997,7 тыс. человек, от этой болезни умерло 8,7 тыс. человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 2095,1 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 45,1%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,7% жителей.

Все 11 скончавшихся от коронавируса за последние сутки были старше 70 лет, полностью привитыми из них были четыре человека.