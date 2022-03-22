Коронавирус в Литве: 4299 новых случаев, 11 смертей

Из выявленных за минувшие сутки заболевших 3 тыс. 620 случаев были первичным заражениями, 676 – вторичными и три пациента заразились в третий раз.
В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1325 человек, на несколько десятков меньше, чем сутками ранее, из них 64 – в реанимации.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели хотя бы один раз 997,7 тыс. человек, от этой болезни умерло 8,7 тыс. человек.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 2095,1 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 45,1%.
Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.
В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,7% жителей.
Все 11 скончавшихся от коронавируса за последние сутки были старше 70 лет, полностью привитыми из них были четыре человека.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер Литвы: отказ от российских энергоресурсов реален
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...
Война в Украине. ВСУ: у российских войск запасов боеприпасов осталось на 3 дня
Война в Украине продолжается уже почти месяц....
Центробанк Литвы представил сценарии воздействия войны на экономику нашей страны: возможны три варианта (4)
В условиях неопределенности Центробанк подготовил три...
Эксперты оценили способы обуздания цен: перетерпеть в это время было бы сложно (1)
В Литве обсуждают меры по сдерживанию роста цен....
Советник президента Литвы: останавливать надо торговлю с Россией, а не тягачи (5)
Старший советник президента Литвы Ирена Сегаловичене...