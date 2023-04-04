Коронавирус в Литве: 429 новых случаев, скончались два человека

С начала пандемии от COVID-19 скончался 9641 человек.
С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 315 042. В данное время болеют 5322 человека, в больницах заняты 93 койки для больных коронавирусом. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 5 человек. За последние сутки в стационар переведен 21 пациент.
Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 126,6.
Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 218.
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