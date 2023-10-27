Коронавирус в Литве: 421 новый случай, без летальных исходов

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9 733 человека общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 337 884 случая. Сейчас болеют 6 366 человек, за последние сутки госпитализированы 17 пациентов. В больницах от коронавируса лечатся 94 человека, 4 из них – в реанимации.