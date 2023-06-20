2023 m. birželio 20 d. 10:26

Коронавирус в Литве: 42 новых случая, без летальных исходов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas
За прошлые сутки в Литве выявлено 42 новых случая коронавируса (COVID-19), повторно заразились 12 человек, без летальных исходов, сообщает Государственное агентство данных.

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9 691 человек.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 321 181 случай. Сейчас болеют 670 человек, в больницах заняты 54 койки для больных коронавирусом. За прошлые сутки госпитализированы 2 пациента. В больницах занято 45 коек для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 3 пациента.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей, составляет 15,8 случая. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 30.

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