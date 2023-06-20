Коронавирус в Литве: 42 новых случая, без летальных исходов

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 321 181 случай. Сейчас болеют 670 человек, в больницах заняты 54 койки для больных коронавирусом. За прошлые сутки госпитализированы 2 пациента. В больницах занято 45 коек для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 3 пациента.