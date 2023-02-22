С начала пандемии от COVID-19 скончались 9578 человек.
С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 303 028.
Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 146,1.
Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 289.
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