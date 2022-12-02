Коронавирус в Литве: 415 новых случаев, один летальный исход

Впервые коронавирусом заразились 294 человека, второй раз — 111, третий — 10 человек.

В стационарах лечатся 127 пациентов с COVID-19, из них шестеро в реанимации.

Число новых случаев коронавируса за 14 дней составляет 100 тысяч. Популяция увеличилась до 151,6 случаев. Показатель семидневных положительных диагностических тестов не изменился и в настоящее время составляет 19,8 процента.

В начале февраля за сутки выявляли более 14 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране коронавирусом хотя бы раз заразились более 1,2 млн человек.

В Литве 70% населения получили хотя бы одну дозу вакцины.