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За минувшие сутки выявлено 415 новых случаев заболевания COVID-19, зафиксирован один летальный исход, свидетельствуют данные, опубликованные Департаментом статистики в пятницу.
Коронавирус в Литве: 415 новых случаев, один летальный исход
© DELFI / Andrius Ufartas

Впервые коронавирусом заразились 294 человека, второй раз — 111, третий — 10 человек.

В стационарах лечатся 127 пациентов с COVID-19, из них шестеро в реанимации.

Число новых случаев коронавируса за 14 дней составляет 100 тысяч. Популяция увеличилась до 151,6 случаев. Показатель семидневных положительных диагностических тестов не изменился и в настоящее время составляет 19,8 процента.

В начале февраля за сутки выявляли более 14 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране коронавирусом хотя бы раз заразились более 1,2 млн человек.

В Литве 70% населения получили хотя бы одну дозу вакцины.

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