Коронавирус в Литве: 415 новых случаев, один летальный исход

Впервые коронавирусом заразились 294 человека, второй раз — 111, третий — 10 человек.
В стационарах лечатся 127 пациентов с COVID-19, из них шестеро в реанимации.
Число новых случаев коронавируса за 14 дней составляет 100 тысяч. Популяция увеличилась до 151,6 случаев. Показатель семидневных положительных диагностических тестов не изменился и в настоящее время составляет 19,8 процента.
В начале февраля за сутки выявляли более 14 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране коронавирусом хотя бы раз заразились более 1,2 млн человек.
В Литве 70% населения получили хотя бы одну дозу вакцины.
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