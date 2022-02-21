Коронавирус в Литве: 4140 новых случаев и 15 смертей

Из выявленных за минувшие сутки случаев 3 481 был первичным заражением, 653 – вторичными и 6 пациентов заразились в третий раз.
В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1888 человек, из них 104 – в реанимации.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 865 тыс. человек, от этой болезни умерли 8 267 человек.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей снизился и составил 3903,3 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 51,3%.
В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,6% жителей.
Все 15 скончавшихся от COVID-19 за сутки были старше 50 лет, полностью привитыми были пять из них. Почти половина скончавшихся принадлежала к возрастной группе 80–89 лет.
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