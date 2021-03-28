Коронавирус в Литве: 412 новых случаев, скончались 12 человек

За минувшие сутки в стране было проведено 6026 молекулярных (ПЦР) и 1108 антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей составляет 305, 4 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 7,9 процента.

Всего с начала пандемии в Литве COVID-19 заболел 213 тысяч 941 человек.