Коронавирус в Литве: 412 новых случаев и одна смерть

Впервые заразились 342 человека, повторно - 68, в третий раз - двое.
В больницах на лечении от COVID-19 находится 78 человек, из них в реанимации - пятеро.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. составил 138,7 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней также выросла - до 33%.
В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1 млн человек.
В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.
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