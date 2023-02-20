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За прошлые сутки в Литве выявлен 41 случай коронавируса (COVID-19), повторно заразились 9 человек, скончался один человек в возрасте 80-89 лет, сообщил Департамент статистики.
COVID-19
COVID-19
© DELFI / Andrius Ufartas

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9575 человек.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 301 903. Сейчас болеют 5366 человек, в больницах заняты 115 коек для больных коронавирусом. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 7 человек. За последние сутки в стационар переведен 1 пациент.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей, составляет 141.

Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 266.

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