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За прошлые сутки в Литве выявлен 41 случай коронавируса (COVID-19), повторно заразились 8 человек, сообщил Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 41 новый случай, без летальных исходов
© DELFI / Karolina Pansevič

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9594 человека.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 306 368 случаев.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей, составляет 156,9 случаев.

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