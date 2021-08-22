Коронавирус в Литве: 407 новых случаев, скончались 5 человек

Департамент статистики сообщил, что умершие были из возрастных групп 50-59, 70-79, 80-89 и 90-99 .

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 273,1 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 4,5%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 293 767 человек.

От коронавируса в Литве скончались 4487 человек.