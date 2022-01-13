Коронавирус в Литве: 4051 новый случай и 19 смертей

16 скончавшихся были не привиты или привиты частично.
За минувшие сутки 1,1 тыс. человек были привиты первой дозой вакцины, всего за сутки привито 14,2 тыс. человек.
В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1087 человек, 92 из них – в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 21,5 тыс. молекулярных (ПЦР) и 4,1 тыс. антигенных тестов на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 1366,1 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 18,6%.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело почти 556 тыс. человек, умерли - около 7,6 тыс. человек.
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