Коронавирус в Литве: 404 новых случая, без летальных исходов

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9596 человек.
С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 307 448.
Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 155,5.
Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 322.
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