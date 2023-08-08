08 августа 2023 г. 10:52

Коронавирус в Литве: 40 случаев, летальные исходы не зафиксированы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Karolina Pansevič
За прошлые сутки в Литве выявлено 40 случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразились 7 человек, обошлось без летальных исходов, сообщает Государственное агентство данных.

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9 694 человека, общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 322 066 случаев, сейчас болеют 384 человека. За прошлые сутки по причине коронавируса госпитализированы 3 пациента. В больницах лечатся 16 человек.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей, составляет 9,9 случая. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 21.

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