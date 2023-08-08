Коронавирус в Литве: 40 случаев, летальные исходы не зафиксированы

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9 694 человека, общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 322 066 случаев, сейчас болеют 384 человека. За прошлые сутки по причине коронавируса госпитализированы 3 пациента. В больницах лечатся 16 человек.