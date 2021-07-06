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За минувшие сутки в стране было выявлено 40 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончались три человека, сообщил во вторник Департамент статистики Литвы.
Mokinių testavimas
Mokinių testavimas
© Shutterstock

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 16,8 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 0,5%.

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