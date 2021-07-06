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За минувшие сутки в стране было выявлено 40 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончались три человека, сообщил во вторник Департамент статистики Литвы.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 16,8 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 0,5%.
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