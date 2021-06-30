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За минувшие сутки в стране было выявлено 40 новых случаев коронавируса, смертей от этой болезни не фиксировалось, сообщил в среду Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 40 новых случаев, никто не умер
© DELFI / Andrius Ufartas

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 24,8 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 0,5%.

За минувшие сутки было проведено 5875 молекулярных (ПЦР) и 3905 антигенных тестов на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 278 тыс. 769 человек.

Статистически выздоровели и сейчас живы 267 тыс. 565 человек, статистически больны - 770 человек.

От коронавируса в Литве скончались 4383 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8912 смертей.

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