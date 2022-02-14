Коронавирус в Литве: 4 800 новых случаев и 15 смертей

6 из 15 скончавшихся были полностью привиты от коронавируса.
Из установленных за минувшие сутки случаев 4 136 были первичными заражениями, 658 – вторичными и 6 пациентов заразились в третий раз.
С 4 февраля повторные заражения включаются в статистку, если человек получил два положительных ответа теста не менее чем через 90 дней.
В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1262 человека, из них 96 – в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 9,3 тыс. молекулярных (ПЦР) и 327 антигенных тестов на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей продолжал расти и составил 5010,6 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 50,7%.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 820,1 тыс. человек, от этой болезни умерли более 8 тыс. человек.
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