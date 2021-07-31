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За минувшие сутки в Литве было выявлено 397 новых случаев коронавируса, один человек скончался, сообщил в субботу Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 397 новых случаев, скончался один человек
© Vidmantas Balkūnas

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 112,7 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 2,6%.

За минувшие сутки было сделано 6958 молекулярных (ПЦР) и 9240 антигенных тестов на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 282 818 человек.

От коронавируса в Литве скончались 4415 человек.

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