Коронавирус в Литве: 397 новых случаев, скончался один человек

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 112,7 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 2,6%.

За минувшие сутки было сделано 6958 молекулярных (ПЦР) и 9240 антигенных тестов на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 282 818 человек.

От коронавируса в Литве скончались 4415 человек.