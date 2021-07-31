За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 112,7 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 2,6%.
За минувшие сутки было сделано 6958 молекулярных (ПЦР) и 9240 антигенных тестов на COVID-19.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 282 818 человек.
От коронавируса в Литве скончались 4415 человек.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава МИД: если Беларусь продолжит поощрять контрабанду людей, Литва поднимет вопрос о дополнительных санкциях (136)
Новые санкции для Беларуси на уровне Европейского...
Виктор Воронцов. Eсли бы я был литовским политиком и обращение литовцев к жителям России, которое пока не прозвучало (69)
Я горжусь тем, что говорю по-литовски и по-польски и могу...
Йонас Милюковас. Почему нужно сделать прививку? (29)
История прививок началась с вакцины от натуральной...
Коронавирус в Литве: 397 новых случаев, скончался один человек (22)
За минувшие сутки в Литве было выявлено 397 новых случаев...
Ремигиюс Шимашюс женился в третий раз: не ожидали? Мы тоже! (25)
"Не ожидали? Мы тоже. Сегодня мы с Гильмой обменялись...