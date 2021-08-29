Коронавирус в Литве: 396 новых случаев, 6 из 7 умерших не были привиты

Умер один человек старше 60 лет, двое - старше 70 лет, четверо - старше 80 лет. Только один из них был полностью вакцинирован.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 283,2 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 4,9%.

За минувшие сутки было сделано 3944 молекулярных (ПЦР) и 3915 антигенных тестов на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 297 тысяч 777 человек, из них всё еще больны 7058 - этот показатель за сутки повысился.

От коронавируса в Литве скончались 4539 человек, из них 29 были полностью привиты. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 9222 смерти.