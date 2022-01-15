Коронавирус в Литве: 3953 новых случая и 18 смертей

16 скончавшихся были не привиты или привиты частично.

За минувшие сутки 1372 человека были привиты первой дозой вакцины, второй - 1727, третьей - 11 476 человек.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1046 человек.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Литве заболели 564 039 человек, скончались 7643 человека.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 1512,6 случаев.

Доля положительных тестов за последние семь дней составила 18,9%.