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За минувшие сутки в Литве было выявлено 394 новых случая коронавируса, 2 человека скончались от этого заболевания, сообщил во вторник Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 394 новых случая, скончались 2 человека
© Vidmantas Balkūnas

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 133,9 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 2,9%.

За минувшие сутки было сделано 6538 молекулярных (ПЦР) и 9819 антигенных тестов на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 283 тыс. 656 человек, за сутки число все еще болеющих возросло до 3192.

От коронавируса в Литве скончались 4420 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 9045 смертей.

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