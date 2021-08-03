Коронавирус в Литве: 394 новых случая, скончались 2 человека

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 133,9 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 2,9%.
За минувшие сутки было сделано 6538 молекулярных (ПЦР) и 9819 антигенных тестов на COVID-19.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 283 тыс. 656 человек, за сутки число все еще болеющих возросло до 3192.
От коронавируса в Литве скончались 4420 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 9045 смертей.
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