aA
За прошлые сутки в Литве выявлено 394 случая коронавируса (COVID-19), повторно заразились 138 человек, случаи смерти от коронавируса не зафиксированы, сообщило Государственное агентство данных.
Коронавирус в Литве: 394 новых случая, летальные исходы не зафиксированы
© Vidmantas Balkūnas

Сейчас болеют 6 245 человек. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 605 человек.

Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 309 661. За сутки госпитализированы 13 пациентов, в больницах заняты 125 коек для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 5 человек.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 158,9. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 312.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В ФБР считают причиной COVID утечку из лаборатории в Китае

Американское федеральное бюро расследований (ФБР) "уже...

TOP новостей

Электричества нет, а на странице клиента после замены счетчика "накручивают" киловатт/часы

Компания Energijos skristymo operatorius ( ESO ) временно отключила...

Эфир Delfi: сбитый дрон США, как женщины-иммигрантки адаптируются в Литве?

После выпуска новостей — с украинским военным...

Экономист улучшает прогноз: худшего сценария удалось избежать  когда снизятся цены

Банк Luminor улучшает прогноз экономики Литвы,...

Глава Norfa: в одном отделе магазина покупатели стали бывать реже

Представители торговых сетей говорят, что жители Литвы...

Шимоните обратилась к стражам этики из-за характеристики Шураева  полиция начала расследование

Во вторник премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните...