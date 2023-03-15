Коронавирус в Литве: 394 новых случая, летальные исходы не зафиксированы

Сейчас болеют 6 245 человек. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 605 человек.
Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 309 661. За сутки госпитализированы 13 пациентов, в больницах заняты 125 коек для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 5 человек.
Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 158,9. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 312.
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