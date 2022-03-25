Коронавирус в Литве: 3938 новых случаев и 13 смертей

Из выявленных за минувшие сутки 3314 случая были первичным заражениями, 619 – вторичными и пять человек заразились в третий раз.
В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1282 человека - почти столько же, сколько сутками ранее, из них 66 – в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 1901 случай. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 42,1%.
Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.
В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавирус привиты 69,7% жителей.
Среди скончавшихся за прошедшие сутки - один ребенок в возрасте до 9 лет, а также один человек, которому не было 40.
Остальные умершие - старше 50 лет, привит был один из них.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Война в Украине. Разведка: ВСУ бьют по значимым для российской армии объектам
Война в Украине продолжается больше месяца. В последние...
На перроне Вильнюсского вокзала – выставка с целью привлечь внимание россиян к войне
На перроне Вильнюсского железнодорожного вокзала в...
Эксперт об исчезновении Шойгу: у него мог быть секретный план, который не понравился Путину
Обозреватель Марюс Лауринавичюс убежден в том, что...
Роскомнадзор заблокировал литовский Delfi на территории России Доступ ограничен и к сайту латвийского издания Delfi
Российские власти закрыли доступ к литовской и русской...
Специальный эфир Delfi: вырваться из Бердянска, и за что воют российские солдаты?
Литовский политолог Альвидас Медалинскас на...