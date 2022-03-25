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За минувшие сутки в Литве было выявлено 3938 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 13 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 3938 новых случаев и 13 смертей
© Vidmantas Balkūnas

Из выявленных за минувшие сутки 3314 случая были первичным заражениями, 619 – вторичными и пять человек заразились в третий раз.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1282 человека - почти столько же, сколько сутками ранее, из них 66 – в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 1901 случай. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 42,1%.

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Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавирус привиты 69,7% жителей.

Среди скончавшихся за прошедшие сутки - один ребенок в возрасте до 9 лет, а также один человек, которому не было 40.

Остальные умершие - старше 50 лет, привит был один из них.

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