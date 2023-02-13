Коронавирус в Литве: 39 случаев, обошлось без летальных исходов

Сейчас болеют 5 324 человека. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 559 человек.

За сутки госпитализирован 1 пациент, в больницах заняты 120 коек для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 4 человека.

Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 300 014.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 143,1. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 297.