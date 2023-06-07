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За прошлые сутки в Литве выявлено 39 случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразились 8 человек, летальные случаи не зафиксированы, сообщило Государственное агентство данных.
Коронавирус в Литве: 39 новых случаев, летальные исходы не зафиксированы
© Vidmantas Balkūnas

Сейчас болеют 986 человек. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 687 человек.

Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 320 775. За прошлые сутки госпитализировано 13 пациентов. В больницах занято 49 коек для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 3 пациента.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 23,3. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 38.

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