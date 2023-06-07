Коронавирус в Литве: 39 новых случаев, летальные исходы не зафиксированы

Сейчас болеют 986 человек. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 687 человек.
Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 320 775. За прошлые сутки госпитализировано 13 пациентов. В больницах занято 49 коек для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 3 пациента.
Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 23,3. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 38.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В отчете ЕК – огромная проблема Литвы: такой нехватки работников не было 15 лет
Еврокомиссия обращает внимание на то, что в Литве не...
Эфир Delfi c Евгеном Магдой: подрыв Каховской ГЭС, международная реакция, планы наступления
После подрыва Каховской ГЭС затоплено почти 2000 домов....
Президент о провалившейся идее досрочных выборов: избиратели наблюдают за детским садом
После провала инициативы консерваторов по проведению...
После поражения консерваторов – намек Витаутаса Ландсбергиса на серого кардинала
Парламент Литвы во вторник в первом чтении отклонил...
Шницель в Шилуте стоит меньше 3 евро, в день жарят по 500 штук
Журналист DELFI Ориюс Гасановас с манекенщицей...