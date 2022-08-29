Коронавирус в Литве: 39 новых случаев и одна смерть

Впервые заразились 33 человека, повторно - 6.

По последним данным, в больницах проходят лечение 125 пациентов с COVID-19, из них 7 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 529 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 48,1%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.