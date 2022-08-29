Коронавирус в Литве: 39 новых случаев и одна смерть

Впервые заразились 33 человека, повторно - 6.
По последним данным, в больницах проходят лечение 125 пациентов с COVID-19, из них 7 - в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 529 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 48,1%.
В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.
В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Министр образования Литвы не исключает, что русский язык как второй иностранный в школах сменят другие
С целью отказаться от изучения в школах русского языка...
Эфир Delfi: Запорожская АЭС, дроны из Литвы, забор на границе с Беларусью
Сегодня в расширенном выпуске новостей рассказываем о...
Министр охраны окружающей среды отказывается от налога на автомобили внимание направят на владельцев неисправных авто
Министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас...
Нового поставщика выбрали 95 000 клиентов Perlas Energijа
В установленный срок (до 28 августа включительно) нового...
Центр реестра временно закрывает на реконструкцию самое большое отделение в Вильнюсе
Центр реестра с 5 сентября закрывает на реконструкцию...