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За минувшие сутки в Литве выявлено 383 новых случая заражения COVID-19 и три смерти, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 383 новых случая, зафиксированы 3 летальных исхода
© Scanpix

Впервые заразился 301 человек, повторно - 79, в третий раз – да, в четвертый раз - один человек.

В больницах проходит лечение 122 пациента с COVID-19, из них 13 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 234,7 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 24,4%.

В начале февраля этого года за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 70% жителей.

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