Коронавирус в Литве: 382 новых случая, ни одной смерти

Впервые заразился 321 человек, повторно - 61 человек, заразившихся в третий раз не было.

В больницах на лечении от COVID-19 находится 75 человек, из них 3 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос и составил 78,9 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней также выросла до 23,3%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

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Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразились более 1 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.