Впервые заразились 32 человека, повторно - 5, в третий раз – один человек.
В больницах проходит лечение 123 пациента с COVID-19, из них 7 - в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 286,1 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 26,3%.
В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.
В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 70% жителей.
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