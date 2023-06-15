С начала пандемии от COVID-19 скончалось 9689 человек.
С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 321 048 случаев. В данное время болеют 794 человека, в больницах заняты 54 койки для больных коронавирусом. За последние сутки в стационар переведены 6 пациентов. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 4 человека.
Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 18 случаев.
Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 32. .
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